Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА над российскими регионами

Средствами противовоздушной обороны в течение ночи было уничтожено 17 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. По информации Министерства обороны РФ, они были сбиты в Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областях.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА, из которых девять — над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской области и три — над территорией Калужской области", — сообщили в оборонном ведомстве.