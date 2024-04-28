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Регион
28 апреля, 04:14

Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны РФ: Средства ПВО за ночь сбили 17 дронов ВСУ над российскими регионами

Средствами противовоздушной обороны в течение ночи было уничтожено 17 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. По информации Министерства обороны РФ, они были сбиты в Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областях.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА, из которых девять — над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской области и три — над территорией Калужской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

Над Брянской областью сбито шесть беспилотников
Над Брянской областью сбито шесть беспилотников

Напомним, что об уничтожении первого за ночь беспилотника над территорией Брянской области губернатор региона Александр Богомаз сообщал ранее. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Позднее в Минобороны сообщили, что над регионом силами ПВО было сбито три украинских дрона. Спустя время появилась информация, что средства ПВО ликвидировали ещё два БПЛА. Также сообщалось об угрозе атаки БПЛА в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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