Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА над российскими регионами
Минобороны РФ: Средства ПВО за ночь сбили 17 дронов ВСУ над российскими регионами
Средствами противовоздушной обороны в течение ночи было уничтожено 17 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. По информации Министерства обороны РФ, они были сбиты в Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областях.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА, из которых девять — над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской области и три — над территорией Калужской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Напомним, что об уничтожении первого за ночь беспилотника над территорией Брянской области губернатор региона Александр Богомаз сообщал ранее. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Позднее в Минобороны сообщили, что над регионом силами ПВО было сбито три украинских дрона. Спустя время появилась информация, что средства ПВО ликвидировали ещё два БПЛА. Также сообщалось об угрозе атаки БПЛА в Курской области.
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