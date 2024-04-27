Ещё два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью
Минобороны РФ: Над Брянской областью уничтожены ещё два украинских БПЛА
Ещё два украинских беспилотника были уничтожены над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — рассказали в ведомстве.
Об уничтожении одного беспилотника над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Позднее в Минобороны сообщили, что над регионом силами ПВО было сбито три украинских дрона.
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