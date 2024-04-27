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Регион
27 апреля, 20:48

Ещё два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью

Минобороны РФ: Над Брянской областью уничтожены ещё два украинских БПЛА

Ещё два украинских беспилотника были уничтожены над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — рассказали в ведомстве.

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Об уничтожении одного беспилотника над территорией Брянской области ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Позднее в Минобороны сообщили, что над регионом силами ПВО было сбито три украинских дрона.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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