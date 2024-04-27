Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области
Губернатор Богомаз: Украинский БПЛА сбит в Брянской области, пострадавших нет
Над Стародубским муниципальным округом Брянской области силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия никто не пострадал.
"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.
Сегодня ранее ВСУ ударили по селу в Брянской области, повредив машину, бульдозер и трактор. В результате инцидента никто не пострадал.
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