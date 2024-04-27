Силы ПВО в Курской области приведены в готовность для отражения возможной атаки БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что сразу три населённых пункта в Курской области были обстреляны со стороны Украины сегодня, 27 апреля. В результате обстрелов никто не пострадал. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены украинские беспилотники вблизи села Николаево-Дарьино, деревни Гордеевки, посёлка Новый Путь, деревни Елизаветовки, а также пункта пропуска Крупец.