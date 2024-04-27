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Регион
27 апреля, 20:02

Силы ПВО в Курской области приведены в готовность для отражения возможной атаки БПЛА

Губернатор Старовойт: Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской области

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Курской области. Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — сообщил глава региона.

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Ранее Life.ru сообщал, что сразу три населённых пункта в Курской области были обстреляны со стороны Украины сегодня, 27 апреля. В результате обстрелов никто не пострадал. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены украинские беспилотники вблизи села Николаево-Дарьино, деревни Гордеевки, посёлка Новый Путь, деревни Елизаветовки, а также пункта пропуска Крупец.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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