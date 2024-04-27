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27 апреля, 18:57

За день ВСУ обстреляли сразу три населённых пункта в Курской области

Старовойт: В Курской области под обстрел ВСУ попали три населённых пункта

Сразу три населённых пункта в Курской области были обстреляны со стороны Украины в субботу, 27 апреля. Об этом сообщает глава региона Роман Старовойт.

"Были обстреляны посёлки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района", — написал он телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в результате обстрелов никто не пострадал. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены украинские беспилотники вблизи села Николаево-Дарьино, деревни Гордеевки, посёлка Новый Путь, деревни Елизаветовки, а также пункта пропуска Крупец. Как подчеркнул Старовойт, российские войска нанесли ответные удары по выявленным позициям противника.

А накануне, 26 апреля, Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Коровяковка. В результате атаки погиб местный житель. Также, по словам губернатора, были повреждены пять частных домов, магазин и автомобиль. Из-за обстрела в селе частично пропал свет.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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