За день ВСУ обстреляли сразу три населённых пункта в Курской области
Старовойт: В Курской области под обстрел ВСУ попали три населённых пункта
Сразу три населённых пункта в Курской области были обстреляны со стороны Украины в субботу, 27 апреля. Об этом сообщает глава региона Роман Старовойт.
"Были обстреляны посёлки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района", — написал он телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что в результате обстрелов никто не пострадал. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены украинские беспилотники вблизи села Николаево-Дарьино, деревни Гордеевки, посёлка Новый Путь, деревни Елизаветовки, а также пункта пропуска Крупец. Как подчеркнул Старовойт, российские войска нанесли ответные удары по выявленным позициям противника.
А накануне, 26 апреля, Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Коровяковка. В результате атаки погиб местный житель. Также, по словам губернатора, были повреждены пять частных домов, магазин и автомобиль. Из-за обстрела в селе частично пропал свет.
Telegram / V_Zelenskiy_official