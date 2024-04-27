За день ВСУ обстреляли сразу три населённых пункта в Курской области

Сразу три населённых пункта в Курской области были обстреляны со стороны Украины в субботу, 27 апреля. Об этом сообщает глава региона Роман Старовойт.

"Были обстреляны посёлки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района", — написал он телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в результате обстрелов никто не пострадал. Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены украинские беспилотники вблизи села Николаево-Дарьино, деревни Гордеевки, посёлка Новый Путь, деревни Елизаветовки, а также пункта пропуска Крупец. Как подчеркнул Старовойт, российские войска нанесли ответные удары по выявленным позициям противника.