"11 прилётов": Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ

При обстреле села Коровяковка в Курской области со стороны Вооружённых сил Украины погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Насчитали 11 прилётов. Погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кроме этого, по его словам, повреждены пять частных домов, магазин и личный автомобиль, перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично нет света.