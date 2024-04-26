Жители подконтрольной ВС России части Харьковской области жалуются на постоянные обстрелы со стороны украинской армии. По их словам, ВСУ используют дроны-камикадзе и артиллерию, а под огнём оказываются дома мирных жителей и гражданская инфраструктура.

"Оттуда прилетело, а там Украина... Не хочу ничего говорить: все нас жалеют, а нам всё по голове", — сказал один из жителей в беседе с РИА "Новости".

Другой мужчина и вовсе потерял свой дом из-за действий украинской армии. По его словам, "рвануло добре", после чего здание загорелось. Подобное в населённом пункте происходит часто.