Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 06:52

"Рвануло добре": Село под Харьковом постоянно атакуют украинские FPV-дроны

Житель Харьковской области пожаловался на дроны ВСУ, бьющие по мирным жителям

Жители подконтрольной ВС России части Харьковской области жалуются на постоянные обстрелы со стороны украинской армии. По их словам, ВСУ используют дроны-камикадзе и артиллерию, а под огнём оказываются дома мирных жителей и гражданская инфраструктура.

"Оттуда прилетело, а там Украина... Не хочу ничего говорить: все нас жалеют, а нам всё по голове", — сказал один из жителей в беседе с РИА "Новости".

Другой мужчина и вовсе потерял свой дом из-за действий украинской армии. По его словам, "рвануло добре", после чего здание загорелось. Подобное в населённом пункте происходит часто.

Украинский снаряд убил двух жителей Абрикосовки в Херсонской области
Украинский снаряд убил двух жителей Абрикосовки в Херсонской области

Ранее ВСУ обстреляли пятиэтажный жилой дом в запорожском Токмаке. Три человека пострадали. Как отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, чей регион взял шефство над городом, есть погибшие.

Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров