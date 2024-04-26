"Рвануло добре": Село под Харьковом постоянно атакуют украинские FPV-дроны
Житель Харьковской области пожаловался на дроны ВСУ, бьющие по мирным жителям
Жители подконтрольной ВС России части Харьковской области жалуются на постоянные обстрелы со стороны украинской армии. По их словам, ВСУ используют дроны-камикадзе и артиллерию, а под огнём оказываются дома мирных жителей и гражданская инфраструктура.
"Оттуда прилетело, а там Украина... Не хочу ничего говорить: все нас жалеют, а нам всё по голове", — сказал один из жителей в беседе с РИА "Новости".
Другой мужчина и вовсе потерял свой дом из-за действий украинской армии. По его словам, "рвануло добре", после чего здание загорелось. Подобное в населённом пункте происходит часто.
Ранее ВСУ обстреляли пятиэтажный жилой дом в запорожском Токмаке. Три человека пострадали. Как отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, чей регион взял шефство над городом, есть погибшие.
ТАСС / Павел Колядин