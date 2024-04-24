Украинский снаряд убил двух жителей Абрикосовки в Херсонской области Сальдо: Два человека погибли в Абрикосовке Херсонской области при обстреле ВСУ 24 апреля, 09:35 Два человека погибли при обстреле ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

ВСУ нанесли удар по селу Абрикосовка Херсонской области, в результате чего погибли два местных жителя, а также уничтожен украинским снарядом частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В селе Абрикосовка Алёшкинского округа сегодня убиты два человека, разрушен и сожжён частный дом", — написал он в телеграм-канале.

Накануне глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали пять человек в городе Каховке. Также повреждены дома, сгорел один автомобиль.

Авторы Татьяна Миссуми