Пять человек пострадали в результате обстрела Каховки со стороны ВСУ 

В результате обстрела со стороны ВСУ пострадали пять человек в городе Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Сегодня в Херсонской области от обстрелов украинских террористов пострадали пять человек, все — в Каховке. Три человека ранены в ходе обстрела рынка, два — жилого сектора. Пострадавшие доставлены в Каховскую ЦРБ. Повреждены дома, сгорел личный автомобиль", — написал Сальдо в своём телеграм канале.

Кроме того, по словам губернатора, украинские террористы атаковали трансформаторную подстанцию. Из-за удара значительная часть Каховки осталась без света, заключил Сальдо.