Пять человек пострадали в результате обстрела Каховки со стороны ВСУ
В результате обстрела со стороны ВСУ пострадали пять человек в городе Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Сегодня в Херсонской области от обстрелов украинских террористов пострадали пять человек, все — в Каховке. Три человека ранены в ходе обстрела рынка, два — жилого сектора. Пострадавшие доставлены в Каховскую ЦРБ. Повреждены дома, сгорел личный автомобиль", — написал Сальдо в своём телеграм канале.
Кроме того, по словам губернатора, украинские террористы атаковали трансформаторную подстанцию. Из-за удара значительная часть Каховки осталась без света, заключил Сальдо.
А ранее Lif.ru писал, что ВСУ сегодня два раза обстреляли Шебекино Белгородской области. Сначала украинская армия сбросила неподалёку от КПП на завод дрон-камикадзе, пострадали три человека. Позже ВСУ атаковали сам город. В результате повторного удара повредилось четыре машины и окна нескольких квартир.
ТАСС / Полегенько Александр