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23 апреля, 18:50

Пять человек пострадали в результате обстрела Каховки со стороны ВСУ 

В результате обстрела со стороны ВСУ пострадали пять человек в городе Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Сегодня в Херсонской области от обстрелов украинских террористов пострадали пять человек, все — в Каховке. Три человека ранены в ходе обстрела рынка, два — жилого сектора. Пострадавшие доставлены в Каховскую ЦРБ. Повреждены дома, сгорел личный автомобиль", — написал Сальдо в своём телеграм канале.

Кроме того, по словам губернатора, украинские террористы атаковали трансформаторную подстанцию. Из-за удара значительная часть Каховки осталась без света, заключил Сальдо.

Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алёшкам
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алёшкам

А ранее Lif.ru писал, что ВСУ сегодня два раза обстреляли Шебекино Белгородской области. Сначала украинская армия сбросила неподалёку от КПП на завод дрон-камикадзе, пострадали три человека. Позже ВСУ атаковали сам город. В результате повторного удара повредилось четыре машины и окна нескольких квартир.

Обложка ©

ТАСС / Полегенько Александр

Александра Мышляева
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