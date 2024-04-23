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23 апреля, 18:20

ВСУ второй раз за день атаковали Шебекино

Гладков: В результате повторной атаки ВСУ Шебекина повреждены четыре автомобиля

В результате повторной атаки ВСУ Шебекина повреждены четыре автомобиля. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

В результате повторной атаки ВСУ Шебекина повреждены четыре автомобиля. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

ВСУ второй раз за день атаковали город Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара повредились четыре автомобиля и окна двух квартир.

В результате повторной атаки ВСУ Шебекина повреждены окна двух квартир. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

В результате повторной атаки ВСУ Шебекина повреждены окна двух квартир. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

"Город Шебекино подвергся повторной атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, загорелся легковой автомобиль. Ещё три машины посечены осколками", — написал он в своём телеграм-канале.

Также, по словам губернатора, в результате атаки в многоэтажке выбило окна в двух квартирах. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Гладков назвал точное число погибших от рук ВСУ белгородцев
Гладков назвал точное число погибших от рук ВСУ белгородцев

Сегодня Life.ru уже сообщал, что в Шебекине неподалёку от КПП на завод упал, а затем взорвался украинский дрон-камикадзе. В результате террористической атаки Киева пострадали три человека. Кроме того, повреждения получили пять машин, припаркованные неподалёку.

Александра Мышляева
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