ВСУ второй раз за день атаковали Шебекино

ВСУ второй раз за день атаковали город Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара повредились четыре автомобиля и окна двух квартир.

В результате повторной атаки ВСУ Шебекина повреждены окна двух квартир. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

"Город Шебекино подвергся повторной атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, загорелся легковой автомобиль. Ещё три машины посечены осколками", — написал он в своём телеграм-канале.

Также, по словам губернатора, в результате атаки в многоэтажке выбило окна в двух квартирах. Сейчас на месте работают оперативные службы.