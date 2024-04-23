ВСУ второй раз за день атаковали Шебекино
Гладков: В результате повторной атаки ВСУ Шебекина повреждены четыре автомобиля
В результате повторной атаки ВСУ Шебекина повреждены четыре автомобиля. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков
ВСУ второй раз за день атаковали город Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара повредились четыре автомобиля и окна двух квартир.
В результате повторной атаки ВСУ Шебекина повреждены окна двух квартир. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков
"Город Шебекино подвергся повторной атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, загорелся легковой автомобиль. Ещё три машины посечены осколками", — написал он в своём телеграм-канале.
Также, по словам губернатора, в результате атаки в многоэтажке выбило окна в двух квартирах. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Сегодня Life.ru уже сообщал, что в Шебекине неподалёку от КПП на завод упал, а затем взорвался украинский дрон-камикадзе. В результате террористической атаки Киева пострадали три человека. Кроме того, повреждения получили пять машин, припаркованные неподалёку.