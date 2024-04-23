Гладков: Три человека ранены при атаке дрона в Шебекине Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области неподалёку от КПП на промышленное предприятие упал, а затем взорвался украинский дрон-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали три человека. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Ещё двое мужчин — один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти — доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал Гладков.