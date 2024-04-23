Гладков: Три человека ранены при атаке дрона в Шебекине Белгородской области
В городе Шебекино Белгородской области неподалёку от КПП на промышленное предприятие упал, а затем взорвался украинский дрон-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали три человека. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Ещё двое мужчин — один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти — доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал Гладков.
По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им уже оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, ущерб от атаки ВСУ получили пять легковых автомобилей. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.
20 апреля после очередной атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека и погибла беременная женщина. Она была на улице, когда в момент обстрела её тяжело ранило осколком снаряда. Медики пытались спасти маму и её ребёнка, но, к сожалению, от полученных ран оба скончались.
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