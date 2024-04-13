Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алёшкам
Сальдо: При ударе ВСУ по городу Алёшки погиб человек, пострадали ещё трое
При ударе ВСУ по городу Алёшки пострадали три человека. Также есть погибший, написал в своём телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Обстрел жилых домов киевскими боевиками в Алёшках привёл к гибели одного мужчины. Трое местных жителей получили осколочные ранения", — пояснил Сальдо.
Пострадавших госпитализировали. Им окажут всю необходимую медпомощь.
Ранее глава Администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук рассказал, что ВСУ ударили по автотранспортному предприятию в Каховке Херсонской области. В результате удара загорелось несколько пассажирских автобусов.
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