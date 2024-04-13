Балицкий: До 11 возросло число погибших при ударе ВСУ по Токмаку

До 11 возросло число погибших при украинском обстреле города Токмака. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одной погибшей. В настоящее время продолжаются поиски женщины с малолетним ребёнком.

Последствия атаки ВСУ на город Токмак. Видео © Telegram / Евгений Балицкий

"На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших", — написал Балицкий в телеграм-канале.