Балицкий: До 11 возросло число погибших при ударе ВСУ по Токмаку
До 11 возросло число погибших при украинском обстреле города Токмака. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одной погибшей. В настоящее время продолжаются поиски женщины с малолетним ребёнком.
Последствия атаки ВСУ на город Токмак. Видео © Telegram / Евгений Балицкий
"На данный момент в результате террористической атаки 11 погибших, двое без вести пропавших, 20 человек пострадавших", — написал Балицкий в телеграм-канале.
Он добавил, что администрация Токмака сейчас составляет списки на материальную помощь. Так, выплаты в размере 1 миллиона рублей получат родственники погибших, 750 тысяч рублей — тяжелораненые, 500 тысяч — средней степени тяжести, 250 тысяч — получившие лёгкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь гражданам, лишившимся жилья в результате атаки.
Напомним, вечером 12 апреля ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области. Без газоснабжения осталось 25 частных и девять многоквартирных домов. Всего повреждено минимум три многоквартирных дома. Изначально сообщалось, что погибло восемь человек, двое из них — дети. Позже из-под завалов извлекли тела ещё одного взрослого и ребёнка.
Кадр из видео Telegram / Евгений Балицкий