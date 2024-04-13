Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до восьми

Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до восьми, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Из них двое — дети.

"За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела ещё двух человек. На данный момент число погибших составляет 8 человек, среди них два ребёнка", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, ещё 13 пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Людям, оставшимся без крова, предоставили временное жильё. Как уточнили в пресс-службе администрации Токмака, всего повреждено три многоквартирных дома.

Дом в Токмаке, попавший под украинский обстрел. Фото © Telegram / Евгений Балицкий