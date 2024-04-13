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13 апреля, 07:40

Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до восьми

Дом в Токмаке, попавший под украинский обстрел. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Дом в Токмаке, попавший под украинский обстрел. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до восьми, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Из них двое — дети.

"За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела ещё двух человек. На данный момент число погибших составляет 8 человек, среди них два ребёнка", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, ещё 13 пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Людям, оставшимся без крова, предоставили временное жильё. Как уточнили в пресс-службе администрации Токмака, всего повреждено три многоквартирных дома.

Дом в Токмаке, попавший под украинский обстрел. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

Дом в Токмаке, попавший под украинский обстрел. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

Один человек убит и шесть ранены при ударе ВСУ по ЛНР запрещённым оружием
Один человек убит и шесть ранены при ударе ВСУ по ЛНР запрещённым оружием

Напомним, вечером 12 апреля ВСУ в очередной раз обстреляли Токмак. Без газа остались 25 частных и девять многоквартирных домов. По мнению главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимиром Роговым, под завалами могут находиться мирные жители. Разбор завалов на месте попадания снарядов в жилые дома продолжается.

Матвей Константинов
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