Один человек убит и шесть ранены при ударе ВСУ по ЛНР запрещённым оружием

Один человек погиб и шесть мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ запрещёнными кассетными боеприпасами города Рубежное в ЛНР. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации города.

"Украинские националисты нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Рубежное. В результате обстрела погиб житель города, ещё шесть мирных людей получили ранения, трое из них в тяжёлом состоянии", — рассказали в пресс-службе.