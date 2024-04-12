Один человек убит и шесть ранены при ударе ВСУ по ЛНР запрещённым оружием
Один человек погиб и шесть ранены при обстреле Рубежного в ЛНР
Один человек погиб, ещё шесть ранены при обстреле Рубежного. Фото © Администрация Рубежного
Один человек погиб и шесть мирных жителей ранены в результате обстрела ВСУ запрещёнными кассетными боеприпасами города Рубежное в ЛНР. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации города.
"Украинские националисты нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Рубежное. В результате обстрела погиб житель города, ещё шесть мирных людей получили ранения, трое из них в тяжёлом состоянии", — рассказали в пресс-службе.
В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. При необходимости раненых могут транспортировать для дальнейшего лечения в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
А 8 апреля украинский дрон-камикадзе рухнул на крышу машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС, после чего был обезврежен. В МАГАТЭ призвали прекратить обстрелы станции, но не упомянули Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиться от мировой общественности честных оценок случившегося. По его словам, Киев не должен уйти от ответственности после ударов по станции. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Украина встала на путь ядерного террора.