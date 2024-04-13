Рогов допустил, что в Токмаке после обстрела под завалами могли быть люди
Под завалами на месте украинского обстрела в Токмаке Запорожской области могут находиться люди, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Разбор завалов на месте попадания снарядов в жилые дома продолжается.
Последствия обстрела Токмака со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Владимир Рогов
"Под завалами жилых домов ещё могут находиться люди", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, об очередном ударе ВСУ по Токмаку стало известно вечером 12 апреля. Без газоснабжения остались 25 частных и девять многоквартирных домов. На данный момент известно о шести погибших, в том числе одном ребёнке.
Telegram / Владимир Рогов