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13 апреля, 05:51
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Рогов допустил, что в Токмаке после обстрела под завалами могли быть люди

Под завалами на месте украинского обстрела в Токмаке Запорожской области могут находиться люди, сообщил глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Разбор завалов на месте попадания снарядов в жилые дома продолжается.

Последствия обстрела Токмака со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Последствия обстрела Токмака со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Владимир Рогов

"Под завалами жилых домов ещё могут находиться люди", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Один человек убит и шесть ранены при ударе ВСУ по ЛНР запрещённым оружием
Один человек убит и шесть ранены при ударе ВСУ по ЛНР запрещённым оружием

Напомним, об очередном ударе ВСУ по Токмаку стало известно вечером 12 апреля. Без газоснабжения остались 25 частных и девять многоквартирных домов. На данный момент известно о шести погибших, в том числе одном ребёнке.

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Telegram / Владимир Рогов

Матвей Константинов
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