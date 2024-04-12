Рогов уточнил число погибших в Токмаке после обстрела ВСУ
Рогов сообщил о шести погибших при ударе по Токмаку в Запорожской области
Последствия обстрела города Токмака Запорожской области. Обложка © t.me / Владимир Рогов
Число погибших в результате удара ВСУ по городу Токмаку Запорожской области составило шесть человек. Такие данные привёл председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибло шесть человек, в том числе один из них — ребёнок", — написал Рогов в телеграм-канале, добавив, что минимум 20 жителей получили тяжёлые ранения и травмы.
Об ударе ранее сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Также в результате обстрела без газоснабжения остались 25 домов частного и девять домов многоэтажного секторов.