Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 20:43

Рогов уточнил число погибших в Токмаке после обстрела ВСУ

Рогов сообщил о шести погибших при ударе по Токмаку в Запорожской области

Последствия обстрела города Токмака Запорожской области. Обложка © t.me / Владимир Рогов

Последствия обстрела города Токмака Запорожской области. Обложка © t.me / Владимир Рогов

Число погибших в результате удара ВСУ по городу Токмаку Запорожской области составило шесть человек. Такие данные привёл председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибло шесть человек, в том числе один из них — ребёнок", — написал Рогов в телеграм-канале, добавив, что минимум 20 жителей получили тяжёлые ранения и травмы.

Один человек убит и шесть ранены при ударе ВСУ по ЛНР запрещённым оружием
Один человек убит и шесть ранены при ударе ВСУ по ЛНР запрещённым оружием

Об ударе ранее сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Также в результате обстрела без газоснабжения остались 25 домов частного и девять домов многоэтажного секторов.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров