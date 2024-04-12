Рогов уточнил число погибших в Токмаке после обстрела ВСУ

Число погибших в результате удара ВСУ по городу Токмаку Запорожской области составило шесть человек. Такие данные привёл председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибло шесть человек, в том числе один из них — ребёнок", — написал Рогов в телеграм-канале, добавив, что минимум 20 жителей получили тяжёлые ранения и травмы.