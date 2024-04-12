Ребёнок погиб и десятки тяжело ранены после обстрела Токмака в Запорожье

ВСУ обстреляли город Токмак Запорожской области, погиб ребёнок, десятки людей получили тяжёлые ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребёнок, десятки жителей тяжело ранены", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас идёт тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного и девять домов многоэтажного секторов.