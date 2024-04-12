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12 апреля, 16:29

В ДНР украинский беспилотник атаковал пожарных, приехавших на вызов

В результате атаки дрона ВСУ в Горловке пострадали 10 сотрудников МЧС России

Повреждённая машина МЧС России. Обложка © Telegram / МЧС России

Повреждённая машина МЧС России. Обложка © Telegram / МЧС России

ВСУ настигли российских пожарных прямо во время вызова в ДНР. Спасатели приехали тушить огонь в частном доме в Никитовском районе Горловки, где пожар произошёл после сброса взрывчатки. Пока они работали, к дому приблизился ещё один вражеский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

"Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого травмы различной степени тяжести получили сотрудники МЧС России. Пострадавших госпитализировали", сказано в тексте сообщения ведомства.

Автомобиль повреждён при отражении атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
Автомобиль повреждён при отражении атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Ранее украинский дрон атаковал здание "Газпрома" в Белгороде. От взрыва пострадали двое мужчин, у них диагностированы осколочные ранения рук и ног. Сейчас пострадавшие проходят лечение в областной больнице.

Владимир Озеров
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