В ДНР украинский беспилотник атаковал пожарных, приехавших на вызов

ВСУ настигли российских пожарных прямо во время вызова в ДНР. Спасатели приехали тушить огонь в частном доме в Никитовском районе Горловки, где пожар произошёл после сброса взрывчатки. Пока они работали, к дому приблизился ещё один вражеский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.