В ДНР украинский беспилотник атаковал пожарных, приехавших на вызов
В результате атаки дрона ВСУ в Горловке пострадали 10 сотрудников МЧС России
Повреждённая машина МЧС России. Обложка © Telegram / МЧС России
ВСУ настигли российских пожарных прямо во время вызова в ДНР. Спасатели приехали тушить огонь в частном доме в Никитовском районе Горловки, где пожар произошёл после сброса взрывчатки. Пока они работали, к дому приблизился ещё один вражеский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.
"Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого травмы различной степени тяжести получили сотрудники МЧС России. Пострадавших госпитализировали", — сказано в тексте сообщения ведомства.
Ранее украинский дрон атаковал здание "Газпрома" в Белгороде. От взрыва пострадали двое мужчин, у них диагностированы осколочные ранения рук и ног. Сейчас пострадавшие проходят лечение в областной больнице.