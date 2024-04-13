"Враг выпустил несколько ракет": ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске

В результате ракетного обстрела Луганска были прилёты по машиностроительному заводу, где в скором времени планировали запустить производство. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Чёрные клубы дыма поднимаются над Луганском после ракетного обстрела ВСУ. Видео © Telegram / Инцидент Луганск

"Враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь", — написал он в телеграм-канале.

В результате обстрела повреждения также получили жилые дома. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, данные о пострадавших уточняются, добавил Пасечник.