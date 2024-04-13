"Враг выпустил несколько ракет": ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске
Пасечник: ВСУ выпустили несколько ракет по машиностроительному заводу в Луганске
В результате ракетного обстрела Луганска были прилёты по машиностроительному заводу, где в скором времени планировали запустить производство. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Чёрные клубы дыма поднимаются над Луганском после ракетного обстрела ВСУ. Видео © Telegram / Инцидент Луганск
"Враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь", — написал он в телеграм-канале.
В результате обстрела повреждения также получили жилые дома. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, данные о пострадавших уточняются, добавил Пасечник.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о ракетном ударе ВСУ по Луганску. Он также опубликовал кадры, на которых видно, что над местом происшествия поднимается столб дыма. Вероятно, ВСУ применили для обстрела ракеты Storm Shadow.
Кадр из видео Telegram / Инцидент Луганск