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13 апреля, 10:41

"Враг выпустил несколько ракет": ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске

Пасечник: ВСУ выпустили несколько ракет по машиностроительному заводу в Луганске

В результате ракетного обстрела Луганска были прилёты по машиностроительному заводу, где в скором времени планировали запустить производство. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Чёрные клубы дыма поднимаются над Луганском после ракетного обстрела ВСУ. Видео © Telegram / Инцидент Луганск

"Враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизнь", — написал он в телеграм-канале.

В результате обстрела повреждения также получили жилые дома. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, данные о пострадавших уточняются, добавил Пасечник.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о ракетном ударе ВСУ по Луганску. Он также опубликовал кадры, на которых видно, что над местом происшествия поднимается столб дыма. Вероятно, ВСУ применили для обстрела ракеты Storm Shadow.

В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли ещё пять человек
В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли ещё пять человек
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Кадр из видео Telegram / Инцидент Луганск

Наталья Исакова
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