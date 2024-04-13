В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли ещё пять человек

Пятерых пострадавших при обстреле со стороны ВСУ достали из-под завалов в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь", — написал он в телеграм-канале.

Пострадавшие с ожогами и ранениями были немедленно госпитализированы. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии и будут экстренно перевезены в областную больницу.