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13 апреля, 08:28

В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли ещё пять человек

Работа спасателей на месте обстрела Токмака со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Работа спасателей на месте обстрела Токмака со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Пятерых пострадавших при обстреле со стороны ВСУ достали из-под завалов в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь", — написал он в телеграм-канале.

Пострадавшие с ожогами и ранениями были немедленно госпитализированы. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии и будут экстренно перевезены в областную больницу.

Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до восьми
Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до восьми

Напомним, вечером 12 апреля ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области. Без газоснабжения осталось 25 частных и девять многоквартирных домов. Всего повреждено три многоквартирных дома. Погибло как минимум восемь человек, двое из них — дети.

Матвей Константинов
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