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13 апреля, 09:24

ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, под обстрел мог попасть автовокзал

Посол МИД Мирошник сообщил о ракетном ударе ВСУ по Луганску

ВСУ нанесли, предположительно, ракетный удар по Луганску. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Последствия удара ВСУ по Луганску. Фото © Telegram / РОДИОН МИРОШНИК

Последствия удара ВСУ по Луганску. Фото © Telegram / РОДИОН МИРОШНИК

"Слышали два прилёта в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждём официальной информации", — написал он в телеграм-канале.

По словам очевидцев, в Луганске прогремело несколько взрывов, над городом поднимается чёрный дым. Предварительно, ВСУ нанесли удар по столице ЛНР несколькими ракетами Storm Shadow. По некоторым данным, повреждения получили несколько жилых домов. Информация о пострадавших пока не поступала.

Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до восьми
Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до восьми

Ранее ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области. Без газоснабжения остались 25 частных и девять многоквартирных домов. Повреждено три жилых здания. Погибло как минимум восемь человек, в том числе двое детей, и ещё 18 пострадало.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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