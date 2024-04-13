ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, под обстрел мог попасть автовокзал
Посол МИД Мирошник сообщил о ракетном ударе ВСУ по Луганску
ВСУ нанесли, предположительно, ракетный удар по Луганску. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Последствия удара ВСУ по Луганску. Фото © Telegram / РОДИОН МИРОШНИК
"Слышали два прилёта в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждём официальной информации", — написал он в телеграм-канале.
По словам очевидцев, в Луганске прогремело несколько взрывов, над городом поднимается чёрный дым. Предварительно, ВСУ нанесли удар по столице ЛНР несколькими ракетами Storm Shadow. По некоторым данным, повреждения получили несколько жилых домов. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области. Без газоснабжения остались 25 частных и девять многоквартирных домов. Повреждено три жилых здания. Погибло как минимум восемь человек, в том числе двое детей, и ещё 18 пострадало.
ТАСС / Александр Река