ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, под обстрел мог попасть автовокзал

ВСУ нанесли, предположительно, ракетный удар по Луганску. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Последствия удара ВСУ по Луганску. Фото © Telegram / РОДИОН МИРОШНИК

"Слышали два прилёта в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждём официальной информации", — написал он в телеграм-канале.