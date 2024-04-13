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13 апреля, 10:47

Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до десяти

Дом в Токмаке, попавший под украинский обстрел. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Дом в Токмаке, попавший под украинский обстрел. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Число погибших при обстреле города Токмак со стороны ВСУ выросло до десяти. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребёнка.

"Из-под завалов извлекли тела взрослого и ребёнка. Два человека числятся пропавшими без вести", — написал Балицкий в телеграм-канале.

В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли ещё пять человек
В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли ещё пять человек

В настоящее время на месте прилётов спасатели продолжают разбор завалов и поиски пострадавших, добавил он.

Напомним, вечером 12 апреля ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области. Без газоснабжения осталось 25 частных и девять многоквартирных домов. Всего повреждено минимум три многоквартирных дома. Изначально сообщалось, что погибли восемь человек, двое из них — дети.

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Наталья Исакова
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