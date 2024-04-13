Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до десяти

Число погибших при обстреле города Токмак со стороны ВСУ выросло до десяти. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребёнка.

"Из-под завалов извлекли тела взрослого и ребёнка. Два человека числятся пропавшими без вести", — написал Балицкий в телеграм-канале.