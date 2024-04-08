ВСУ ударили по АТП в Херсонской области, загорелось несколько автобусов
Глава Каховки Филипчук: ВСУ ударили по АТП, горит несколько автобусов
Украинские войска ударили по автотранспортному предприятию в Каховке Херсонской области, сообщил глава Администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. В результате удара загорелось несколько пассажирских автобусов.
Последствия удара ВСУ по автопарку в Каховке. Видео © Telegram / Павел Филипчук
"Только что обстреляли АТП, горят пассажирские автобусы", — написал Филипчук в телеграм-канале.
Он добавил, что информация по пострадавшим в настоящий момент пока уточняется.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ снова попытались атаковать Запорожскую АЭС. Украинский беспилотник рухнул на крышу машинного зала шестого энергоблока, после чего был обезврежен. Пострадавших в результате инцидента нет.
Кадр из видео Telegram / Павел Филипчук