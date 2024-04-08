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8 апреля, 17:14

ВСУ ударили по АТП в Херсонской области, загорелось несколько автобусов

Глава Каховки Филипчук: ВСУ ударили по АТП, горит несколько автобусов

Украинские войска ударили по автотранспортному предприятию в Каховке Херсонской области, сообщил глава Администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. В результате удара загорелось несколько пассажирских автобусов.

Последствия удара ВСУ по автопарку в Каховке. Видео © Telegram / Павел Филипчук

"Только что обстреляли АТП, горят пассажирские автобусы", — написал Филипчук в телеграм-канале.

Он добавил, что информация по пострадавшим в настоящий момент пока уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ снова попытались атаковать Запорожскую АЭС. Украинский беспилотник рухнул на крышу машинного зала шестого энергоблока, после чего был обезврежен. Пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар произошёл на бывшем спиртзаводе под Курском после атаки дрона ВСУ
Пожар произошёл на бывшем спиртзаводе под Курском после атаки дрона ВСУ
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Павел Филипчук

Наталья Исакова
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