ВСУ ударили по АТП в Херсонской области, загорелось несколько автобусов

Украинские войска ударили по автотранспортному предприятию в Каховке Херсонской области, сообщил глава Администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. В результате удара загорелось несколько пассажирских автобусов.

Последствия удара ВСУ по автопарку в Каховке. Видео © Telegram / Павел Филипчук

"Только что обстреляли АТП, горят пассажирские автобусы", — написал Филипчук в телеграм-канале.

Он добавил, что информация по пострадавшим в настоящий момент пока уточняется.