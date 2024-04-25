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25 апреля, 17:20

После обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке есть раненые и погибшие

Губернатор Мельниченко: После удара ВСУ по многоэтажке в Токмаке есть погибшие

Последствия обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке. Обложка © Telegram / Мельниченко

Последствия обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке. Обложка © Telegram / Мельниченко

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) многоэтажки в Токмаке Запорожской области есть не только раненые, но и погибшие. Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко — его регион взял шефство над городом.

Последствия обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке. Фото © Telegram / Мельниченко

Последствия обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке. Фото © Telegram / Мельниченко

"Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям Токмака. Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днём попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые", — написал он в телеграм-канале.

По словам Мельниченко, взрывной волной выбило окна и двери ещё четырёх домов и детсада — там пробило крышу.

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Как писал Life.ru, ВСУ днём 25 апреля обстреляли пятиэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Сообщалось о троих пострадавших, но их могло быть и больше.

Никита Осипов
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