После обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке есть раненые и погибшие

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) многоэтажки в Токмаке Запорожской области есть не только раненые, но и погибшие. Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко — его регион взял шефство над городом.

Последствия обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке. Фото © Telegram / Мельниченко

"Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям Токмака. Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днём попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые", — написал он в телеграм-канале.