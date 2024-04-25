После обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке есть раненые и погибшие
Губернатор Мельниченко: После удара ВСУ по многоэтажке в Токмаке есть погибшие
Последствия обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке. Обложка © Telegram / Мельниченко
В результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) многоэтажки в Токмаке Запорожской области есть не только раненые, но и погибшие. Об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко — его регион взял шефство над городом.
Последствия обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке. Фото © Telegram / Мельниченко
"Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям Токмака. Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днём попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые", — написал он в телеграм-канале.
По словам Мельниченко, взрывной волной выбило окна и двери ещё четырёх домов и детсада — там пробило крышу.
Как писал Life.ru, ВСУ днём 25 апреля обстреляли пятиэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Сообщалось о троих пострадавших, но их могло быть и больше.