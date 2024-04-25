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25 апреля, 08:01

Дрон ВСУ ударил по машине с семьёй в Запорожье, четверо детей остались сиротами

Два человека погибли в результате удара ВСУ по гражданской машине в Запорожье

В Запорожской области четверо детей остались сиротами в результате удара по гражданской машине со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района... В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей", — написал он в телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы. Глава региона распорядился позаботиться о детях, им оказывается социальная и психологическая помощь.

Пять человек пострадали в результате обстрела Каховки со стороны ВСУ
Пять человек пострадали в результате обстрела Каховки со стороны ВСУ

Ранее два мирных жителя погибли в результате обстрела херсонской Абрикосовки со стороны ВСУ. Также уничтожен и сожжён частный дом.

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Матвей Константинов
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