Дрон ВСУ ударил по машине с семьёй в Запорожье, четверо детей остались сиротами
Два человека погибли в результате удара ВСУ по гражданской машине в Запорожье
В Запорожской области четверо детей остались сиротами в результате удара по гражданской машине со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района... В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей", — написал он в телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы. Глава региона распорядился позаботиться о детях, им оказывается социальная и психологическая помощь.
Ранее два мирных жителя погибли в результате обстрела херсонской Абрикосовки со стороны ВСУ. Также уничтожен и сожжён частный дом.
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