Дрон ВСУ ударил по машине с семьёй в Запорожье, четверо детей остались сиротами

В Запорожской области четверо детей остались сиротами в результате удара по гражданской машине со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Вражеские дроны атаковали село Новокарловка Пологовского района... В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей", — написал он в телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы. Глава региона распорядился позаботиться о детях, им оказывается социальная и психологическая помощь.