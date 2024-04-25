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25 апреля, 15:31

Как минимум трое пострадали при жёстком обстреле ВСУ пятиэтажки в Токмаке

Балицкий: ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области

Последствия обстрела пятиэтажки в Токмаке. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

Последствия обстрела пятиэтажки в Токмаке. Фото © Telegram / Евгений Балицкий

ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Он также показал фото с места атаки. На кадрах видно, что одна из секций пострадавшей пятиэтажки получила сильные повреждения, обрушились крыша и верхний этаж, во всём здании выбило окна и покорёжило балконы. Сообщается о троих пострадавших, но их могло быть и больше.

"По предварительным данным, пострадало не менее трёх человек. На месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы", — информирует Балицкий.

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А ранее в Запорожской области украинский беспилотник врезался в автомобиль с мирными жителями. Все они погибли.

Марина Калегина
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