Как минимум трое пострадали при жёстком обстреле ВСУ пятиэтажки в Токмаке
Балицкий: ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области
Последствия обстрела пятиэтажки в Токмаке. Фото © Telegram / Евгений Балицкий
ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Он также показал фото с места атаки. На кадрах видно, что одна из секций пострадавшей пятиэтажки получила сильные повреждения, обрушились крыша и верхний этаж, во всём здании выбило окна и покорёжило балконы. Сообщается о троих пострадавших, но их могло быть и больше.
"По предварительным данным, пострадало не менее трёх человек. На месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы", — информирует Балицкий.
А ранее в Запорожской области украинский беспилотник врезался в автомобиль с мирными жителями. Все они погибли.