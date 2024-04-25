Как минимум трое пострадали при жёстком обстреле ВСУ пятиэтажки в Токмаке

ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Он также показал фото с места атаки. На кадрах видно, что одна из секций пострадавшей пятиэтажки получила сильные повреждения, обрушились крыша и верхний этаж, во всём здании выбило окна и покорёжило балконы. Сообщается о троих пострадавших, но их могло быть и больше.