Четыре человека погибли при ударе БПЛА ВСУ по машине в Запорожской области

В Запорожской области украинский беспилотник врезался в автомобиль с мирными жителями. Все они погибли, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Четыре человека погибли при атаке беспилотника нацистов на автомобиль с мирными жителями в районе посёлка Мирное в Запорожской области. Бандеровские черти прекрасно видели куда и по ком били", — написал он в своём телеграм-канале.