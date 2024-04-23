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23 апреля, 19:23

Четыре человека погибли при ударе БПЛА ВСУ по машине в Запорожской области

В Запорожской области украинский беспилотник врезался в автомобиль с мирными жителями. Все они погибли, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Четыре человека погибли при атаке беспилотника нацистов на автомобиль с мирными жителями в районе посёлка Мирное в Запорожской области. Бандеровские черти прекрасно видели куда и по ком били", — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее в Шебекине Белгородской области после атаки украинского дрона пострадали трое мужчин. На этот раз ВСУ атаковали промышленное предприятие, запустив туда дрон-камикадзе. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Сейчас они получают медицинскую помощь в больнице.

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Telegram / Владимир Рогов

Владимир Озеров
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