С начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военных

Общие потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"Вашингтон для недопущения краха Вооружённых сил Украины намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдёт на финансирование ВПК Соединённых Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы. Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих", — заявил он.

При этом группировки российских войск владеют инициативой по всей линии фронта и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей, подчеркнул Шойгу.