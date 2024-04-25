В Курской области сбили два украинских БПЛА с боезарядами

В Курской области средства радиоэлектронной борьбы не дали украинским беспилотникам с боевыми зарядами совершить атаки на посёлок Тёткино. Как написал в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, ещё два БПЛА были сбиты в Суджанском и Глушковском районах стрелковым оружием.

По его словам, никто из жителей не пострадал. Также губернатор рассказал, что село Гуево и хутор Олешня Суджанского района, деревня Городище Рыльского района тоже неоднократно обстреливались.

"Также украинские дроны были ликвидированы вблизи хутора Олешня Суджанского района, сёл Локоть Рыльского района и Искра Хомутовского района", — перечислил Старовойт.