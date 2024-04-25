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25 апреля, 19:25

В Курской области сбили два украинских БПЛА с боезарядами

Губернатор Старовойт: В Курской области уничтожили два БПЛА ВСУ с боезарядами

В Курской области средства радиоэлектронной борьбы не дали украинским беспилотникам с боевыми зарядами совершить атаки на посёлок Тёткино. Как написал в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, ещё два БПЛА были сбиты в Суджанском и Глушковском районах стрелковым оружием.

По его словам, никто из жителей не пострадал. Также губернатор рассказал, что село Гуево и хутор Олешня Суджанского района, деревня Городище Рыльского района тоже неоднократно обстреливались.

"Также украинские дроны были ликвидированы вблизи хутора Олешня Суджанского района, сёл Локоть Рыльского района и Искра Хомутовского района", — перечислил Старовойт.

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Ранее ВСУ совершили обстрел многоэтажки в Токмаке Запорожской области. В том числе одна из секций дома получила сильные повреждения, обрушились крыша и верхний этаж, во всём здании выбило окна и покорёжило балконы. Пока что известно о троих пострадавших, предварительно, есть и погибшие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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