Рой беспилотников ВСУ атаковал Новую Каховку

Многочисленные беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Последствия обстрела ВСУ Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

"Новая Каховка сегодня днём оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре", — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что никто из людей не пострадал.

Обломки снарядов и беспилотников в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Также ВСУ ударили по городу Таврийску Новокаховского округа. В результате пострадал 12-летний ребёнок У мальчика осколочные ранения шеи, сейчас он находится в больнице. Кроме того, из-за обстрела повреждён газопровод в городе.