Рой беспилотников ВСУ атаковал Новую Каховку
Сальдо: ВСУ беспилотниками атаковали Новую Каховку, пострадавших нет
Многочисленные беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Последствия обстрела ВСУ Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
"Новая Каховка сегодня днём оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре", — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что никто из людей не пострадал.
Обломки снарядов и беспилотников в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
Также ВСУ ударили по городу Таврийску Новокаховского округа. В результате пострадал 12-летний ребёнок У мальчика осколочные ранения шеи, сейчас он находится в больнице. Кроме того, из-за обстрела повреждён газопровод в городе.
А ранее Life.ru писал, что пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области. Украинские военные также атаковали трансформаторную подстанцию — многие остались без света.
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