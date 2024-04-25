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25 апреля, 15:11

Рой беспилотников ВСУ атаковал Новую Каховку

Сальдо: ВСУ беспилотниками атаковали Новую Каховку, пострадавших нет

Многочисленные беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Последствия обстрела ВСУ Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия обстрела ВСУ Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

"Новая Каховка сегодня днём оказалась под нападением многочисленных вражеских беспилотников. Противник бил по жилому сектору и инфраструктуре", — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что никто из людей не пострадал.

Обломки снарядов и беспилотников в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Обломки снарядов и беспилотников в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Также ВСУ ударили по городу Таврийску Новокаховского округа. В результате пострадал 12-летний ребёнок У мальчика осколочные ранения шеи, сейчас он находится в больнице. Кроме того, из-за обстрела повреждён газопровод в городе.

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А ранее Life.ru писал, что пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области. Украинские военные также атаковали трансформаторную подстанцию — многие остались без света.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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