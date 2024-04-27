Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село в Брянской области, повредив транспорт
ВСУ ударили по селу в Брянской области, повредив машину, бульдозер и трактор. О произошедшем сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы совершили обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Пострадавших нет. Частично повреждены трактор, бульдозер и легковой автомобиль", — пояснил Богомаз.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что окраина посёлка Прилесье Краснояружского района попала под обстрел ВСУ. Из мирных жителей никто не пострадал, но шесть населённых пунктов региона остались без света.
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