Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село в Брянской области, повредив транспорт

ВСУ ударили по селу в Брянской области, повредив машину, бульдозер и трактор. О произошедшем сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

После обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке есть раненые и погибшие

После обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке есть раненые и погибшие

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что окраина посёлка Прилесье Краснояружского района попала под обстрел ВСУ. Из мирных жителей никто не пострадал, но шесть населённых пунктов региона остались без света.