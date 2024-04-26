Шесть населённых пунктов Белгородской области обесточены после обстрела ВСУ
Окраина белгородского посёлка Прилесье Краснояружского района попала под обстрел ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, из мирных жителей никто не пострадал. По его словам, шесть населённых пунктов региона остались без света после данной атаки.
"Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются шесть населённых пунктов: посёлок Прилесье, село Графовка, село Надежевка, село Демидовка, село Поповка и село Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — добавил глава региона.
Life.ru ранее сообщал, что минувшей ночью над Белгородской областью было уничтожено два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Объекты были сбиты средствами противовоздушной обороны.
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