Над Белгородской областью уничтожены два снаряда РСЗО "Ольха"

Сорвана очередная попытка киевского режима атаковать территорию России с использованием летательных аппаратов. Как сообщили в Минобороны РФ, минувшей ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО) два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.