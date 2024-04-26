Над Белгородской областью уничтожены два снаряда РСЗО "Ольха"
Минобороны РФ: Два снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над Белгородской областью
Сорвана очередная попытка киевского режима атаковать территорию России с использованием летательных аппаратов. Как сообщили в Минобороны РФ, минувшей ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО) два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью.
"Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Сегодня ночью в Белгороде и Белгородском районе была объявлена угроза ракетной опасности. Сигнал звучал чуть более 20 минут.
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