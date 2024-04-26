Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Угроза ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — напомнил чиновник о правилах поведения при ракетной угрозе.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел со стороны Украины во время утренней пробежки. Ему пришлось укрыться от взрывов в модульной конструкции.