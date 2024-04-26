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25 апреля, 23:13

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Угроза ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — напомнил чиновник о правилах поведения при ракетной угрозе.

В Минобороны сообщили об отражении атаки дрона на Белгородскую область
В Минобороны сообщили об отражении атаки дрона на Белгородскую область

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел со стороны Украины во время утренней пробежки. Ему пришлось укрыться от взрывов в модульной конструкции.

Оксана Попова
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