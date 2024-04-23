В Минобороны сообщили об отражении атаки дрона на Белгородскую область
Беспилотник ВСУ самолётного типа вечером 23 апреля нарушил воздушное пространство Белгородской области. В 21:50 попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ была пресечена, сообщили в Министерстве обороны.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в этот же день украинские боевики применили дрон-камикадзе против заведомо гражданского объекта в городе Шебекине. Осколочные ранения в результате взрыва получили три человека.
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