В Минобороны сообщили об отражении атаки дрона на Белгородскую область

Беспилотник ВСУ самолётного типа вечером 23 апреля нарушил воздушное пространство Белгородской области. В 21:50 попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ была пресечена, сообщили в Министерстве обороны.

Ранее в этот же день украинские боевики применили дрон-камикадзе против заведомо гражданского объекта в городе Шебекине. Осколочные ранения в результате взрыва получили три человека.