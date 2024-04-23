Российская ПВО сбила 104 дрона ВСУ, "Точку-У" и четыре бомбы Hammer

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 104 украинских беспилотника, одну ракету "Точка-У", шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также четыре управляемые авиабомбы Hammer. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 104 украинских беспилотных летательных аппарата, тактическая ракета "Точка-У", шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", а также четыре авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции", — говорится в сообщении ведомства.

Всего же начала специальной военной операции уничтожено уже 22 633 беспилотника ВСУ.