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23 апреля, 10:33

Шойгу рассказал о совершенствовании войск ПВО для прикрытия важных объектов

Российские военные проводят мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО, которые позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов ВС РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"Мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск", — сказал он.

Также, по словам Шойгу, особое внимание на занятиях военнослужащих уделяется применению беспилотников, проводят такие мероприятия подготовки ветераны боевых действий.

"В армейских подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления. В практику внедряется опыт, приобретённый в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделяется обучению военнослужащих эффективно применять беспилотные летательные аппараты. Занятия проводят инструкторы — участники боевых действий", — сказал Шойгу.

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Российская ПВО продолжает эффективную работу. Так, например, только за сутки 12 апреля средства противовоздушной обороны сбили 194 украинских беспилотника. Также у зенитчиков есть "улов" по части снарядов, выпущенных противником.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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