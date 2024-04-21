Российская ПВО за сутки сбила 194 украинских беспилотника

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 194 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Также у зенитчиков есть "улов" по части снарядов, выпущенных противником.

"Сбито <...> восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", — рассказали в ведомстве.