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21 апреля, 10:34

Российская ПВО за сутки сбила 194 украинских беспилотника

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 194 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Также у зенитчиков есть "улов" по части снарядов, выпущенных противником.

"Сбито <...> восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", — рассказали в ведомстве.

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Ранее в Брянской области сбили три украинских беспилотника самолётного типа. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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