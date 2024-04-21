Российская ПВО за сутки сбила 194 украинских беспилотника
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 194 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Также у зенитчиков есть "улов" по части снарядов, выпущенных противником.
"Сбито <...> восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", — рассказали в ведомстве.
Ранее в Брянской области сбили три украинских беспилотника самолётного типа. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM