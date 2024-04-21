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21 апреля, 03:36

Бойцы "Запада" захватили позиции ВСУ под Купянском и взяли в плен украинского офицера

МО РФ: Бойцы группировки "Запад" захватили позиции ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие захватили позиции Вооружённых сил Украины на Купянском направлении. Как передаёт Министерство обороны РФ в телеграм-канале, участвовавшим в этом штурме бойцам 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" удалось взять пленных, в том числе одного офицера.

Штурмовики группировки войск "Запад" захватили очередные позиции и взяли в плен военнослужащих ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве сообщили, что группа штурмовиков выдвинулась туда, куда отступили военнослужащие ВСУ. В какой-то момент противник предпринял попытку атаковать позиции ВС РФ, однако получил жёсткий отпор.

Российские разведчики в это время вскрыли передвижение живой силы и техники украинских войск, после чего по вражеским силам ударили артиллерийские подразделения. Впоследствии штурмовые группы провели разведку боем.

Стоит отметить, что Минобороны РФ также опубликовало видео штурма позиций ВСУ и последующего пленения некоторых украинских военнослужащих. На предоставленных кадрах можно увидеть интервью со стрелком штурмового отряда с позывным Лось.

"Его напарник, который капитаном был, дал "по тапкам", бросив и автомат, и свои документы. Хотя бы одного офицера взяли, ещё двух военных теробороны взяли. На всё про всё ушло три дня", — заявил Лось.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили наблюдательный пункт украинских войск на правом берегу Днепра. Сообщалось, что по нему открыли огонь из самоходки "Нона".

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Telegram / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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