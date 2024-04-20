ВСУ лишились ещё одного самолёта Су-25 в зоне СВО
Минобороны: Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в зоне СВО
За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами ПВО сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.
Также в Минобороны рассказали, что за сутки ПВО перехвачено 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства.
Ранее стало известно, что за прошлую неделю российские войска уничтожили три МиГ-29 и четыре Ан-26 ВСУ. По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожено свыше 590 самолётов противника.
ТАСС / Александр Полегенько