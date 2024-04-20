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20 апреля, 11:11

ВСУ лишились ещё одного самолёта Су-25 в зоне СВО

Минобороны: Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в зоне СВО

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Средствами ПВО сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также в Минобороны рассказали, что за сутки ПВО перехвачено 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства.

Ранее стало известно, что за прошлую неделю российские войска уничтожили три МиГ-29 и четыре Ан-26 ВСУ. По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожено свыше 590 самолётов противника.

ВСУ потеряли до 610 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг"
ВСУ потеряли до 610 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг"
Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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