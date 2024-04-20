ВСУ лишились ещё одного самолёта Су-25 в зоне СВО

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Средствами ПВО сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также в Минобороны рассказали, что за сутки ПВО перехвачено 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства.