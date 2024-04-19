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19 апреля, 12:48

Минобороны: ВС РФ уничтожили три МиГ-29 и четыре Ан-26 ВСУ за неделю

Российские войска за прошлую неделю уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолёта Ан-26 Воздушных сил Украины на аэродромах базирования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых сил РФ в течение недели уничтожены: три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолёта Ан-26 Воздушных сил Украины на аэродроме базирования", — говорится в сообщении.

Также ВС РФ поразили два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковую установку немецкого ЗРК IRIS-T. По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 590 самолётов противника.

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Ранее сообщалось, что украинские войска разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в селе Нерубайском под Одессой. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Иван Косицын
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