Минобороны сообщило о трёх сбитых ракетах ATAСMS над Чёрным морем

Системы ПВО отразили ракетные атаки ВСУ в Белгородской области и над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Белгородом сбито 25 снарядов РЗСО Vampire и три беспилотника, над акваторией отражена атака трёх оперативно-тактических ракет ATAСMS, уточнили в ведомстве.