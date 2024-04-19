Минобороны сообщило о трёх сбитых ракетах ATAСMS над Чёрным морем
Системы ПВО отразили ракетные атаки ВСУ в Белгородской области и над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Над Белгородом сбито 25 снарядов РЗСО Vampire и три беспилотника, над акваторией отражена атака трёх оперативно-тактических ракет ATAСMS, уточнили в ведомстве.
А ранее стало известно, что в Красногвардейском округе Ставропольского края в поле упал самолёт. Пилотам удалось катапультироваться.
Обложка ©
ТАСС / Александр Полегенько