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Регион
19 апреля, 04:18
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Минобороны сообщило о трёх сбитых ракетах ATAСMS над Чёрным морем

Системы ПВО отразили ракетные атаки ВСУ в Белгородской области и над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Белгородом сбито 25 снарядов РЗСО Vampire и три беспилотника, над акваторией отражена атака трёх оперативно-тактических ракет ATAСMS, уточнили в ведомстве.

Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над Чёрным морем воздушной цели
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над Чёрным морем воздушной цели

А ранее стало известно, что в Красногвардейском округе Ставропольского края в поле упал самолёт. Пилотам удалось катапультироваться.

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ТАСС / Александр Полегенько

Артур Лапсаков
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