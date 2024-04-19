Самолёт разбился в ставропольском поле, лётчики катапультировались

В Красногвардейском округе Ставропольского края в поле упал самолёт. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"По оперативным данным, разрушений и жертв нет, лётчики катапультировались", — написал краевой глава в телеграм-канале.

Владимиров уточнил, что информация дополняется, и пообещал землякам держать их в курсе, а также призвал не доверять непроверенным источникам.