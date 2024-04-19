Самолёт разбился в ставропольском поле, лётчики катапультировались
Губернатор Владимиров: На Ставрополье упал самолёт, лётчики катапультировались
Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров
В Красногвардейском округе Ставропольского края в поле упал самолёт. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"По оперативным данным, разрушений и жертв нет, лётчики катапультировались", — написал краевой глава в телеграм-канале.
Владимиров уточнил, что информация дополняется, и пообещал землякам держать их в курсе, а также призвал не доверять непроверенным источникам.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму упал военный самолёт. Воздушное судно потерпело крушение прямо в море. К счастью, пилот успел катапультироваться. Его подобрали спасатели примерно в двухстах метрах от берега. Ни один гражданский объект не пострадал.