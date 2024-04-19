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19 апреля, 04:12
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Самолёт разбился в ставропольском поле, лётчики катапультировались

Губернатор Владимиров: На Ставрополье упал самолёт, лётчики катапультировались

Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

Упавший в Ставропольском крае самолёт. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

В Красногвардейском округе Ставропольского края в поле упал самолёт. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"По оперативным данным, разрушений и жертв нет, лётчики катапультировались", — написал краевой глава в телеграм-канале.

Владимиров уточнил, что информация дополняется, и пообещал землякам держать их в курсе, а также призвал не доверять непроверенным источникам.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму упал военный самолёт. Воздушное судно потерпело крушение прямо в море. К счастью, пилот успел катапультироваться. Его подобрали спасатели примерно в двухстах метрах от берега. Ни один гражданский объект не пострадал.

Лариса Сафронова
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