"Большая трагедия": Глава МО Польши сделал заявление о крушении Ту-154 в день 14-й годовщины

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал авиакатастрофу в Смоленской области трагическим происшествием, отметив, что другие теории о случившемся не подтвердились.

"Вопрос ясен для меня. Он ясен для большинства поляков. Произошло трагическое происшествие. Произошла большая трагедия. И те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались", — приводит его слова РИА "Новости".