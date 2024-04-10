"Большая трагедия": Глава МО Польши сделал заявление о крушении Ту-154 в день 14-й годовщины
Глава Минобороны Польши: Теории о крушении Ту-154 под Смоленском не оправдались
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал авиакатастрофу в Смоленской области трагическим происшествием, отметив, что другие теории о случившемся не подтвердились.
"Вопрос ясен для меня. Он ясен для большинства поляков. Произошло трагическое происшествие. Произошла большая трагедия. И те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались", — приводит его слова РИА "Новости".
Вице-премьер призвал почтить погибших в годовщину катастрофы и подчеркнул, что нашлись те, кто пытался обернуть трагедию в угоду собственным политическим целям, нанеся вред общей памяти, которую необходимо восстановить. Косиняк-Камыш также добавил, что отчёт о работе расследовавшей крушение комиссии будет готов до конца июля 2024 года.
Сегодня в Польше проводятся мероприятия в качестве дани памяти 14-й годовщины крушения борта над Смоленском, которым летел занимавший тогда пост главы государства Лех Качиньский. Напомним, его самолёт упал 10 апреля 2010 года при попытке совершить посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил. Изначально польские власти заявляли, что падению самолёта предшествовал взрыв, однако эту версию опровергли эксперты. По сведениям Межгосударственного авиационного комитета СНГ, трагедию повлекло за собой принятое лётчиками под давлением летевших чиновников решение не уходить на запасной аэродром. Впоследствии комитет опубликовал расшифровку переговоров с экипажем.
ТАСС / Артём Геодакян