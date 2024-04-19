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19 апреля, 03:56

Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над Чёрным морем воздушной цели

Развожаев: Средства ПВО уничтожили воздушную цель вдали от Севастополя

Над морской акваторией вдали от Севастополя была ликвидирована воздушная цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Как сообщили спасатели, городские объекты инфраструктуры не пострадали. В Севастополе всё спокойно, заверил губернатор.

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Ранее Михаил Развожаев предупредил жителей о тренировках флота по противоподводно-диверсионной обороне. Учения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия должны были пройти в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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