Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над Чёрным морем воздушной цели

Над морской акваторией вдали от Севастополя была ликвидирована воздушная цель. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Как сообщили спасатели, городские объекты инфраструктуры не пострадали. В Севастополе всё спокойно, заверил губернатор.