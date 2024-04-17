Глава Севастополя предупредил жителей о тренировках флота со стрелковым оружием

"Ориентировочно до 20:30 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчётов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что в городе сейчас всё спокойно.