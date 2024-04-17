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17 апреля, 17:21

Глава Севастополя предупредил жителей о тренировках флота со стрелковым оружием

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей о намерениях флота провести тренировки по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с использованием различного стрелкового оружия.

"Ориентировочно до 20:30 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчётов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", написал он в своём телеграм-канале, добавив, что в городе сейчас всё спокойно.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны РФ отчиталось об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Представители ведомства отметили, что запуск подтвердил высокий уровень качества вооружений Российской армии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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