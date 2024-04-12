МО сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты
С полигона Капустин Яр запустили межконтинентальную баллистическую ракету
Российские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр. Об этом сообщили в Минобороны России.
"12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что этот пуск провели в рамках испытаний перспективных российских комплексов для подтверждения уровня ракет, которые использует армия. В Минобороны подчеркнули, что запуск подтвердил высокое качество вооружения РФ. Испытания были выполнены в полном объёме, заключили в ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что российские военные впервые применили автомат АМБ-17 в зоне спецоперации. Новое оружие получил отряд "Эспаньола" для испытаний. Уточняется, что в 2000-х была представлена версия АМБ-17 на форуме "Армия-2017". Затем оружие долго дорабатывали, теперь в перспективе начать серийное производство.
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