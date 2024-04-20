ВСУ потеряли до 610 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг"

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 610 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. Наши бойцы улучшили положение по переднему краю, а также поразили подразделения и технику 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад украинской армии в районах Максимильяновки, Ступочек, Парасковиевки и Калинина Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три контратаки формирований 28-й механизированной бригады западнее Красного (ДНР).