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20 апреля, 10:59

ВСУ потеряли до 610 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг"

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 610 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. Наши бойцы улучшили положение по переднему краю, а также поразили подразделения и технику 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад украинской армии в районах Максимильяновки, Ступочек, Парасковиевки и Калинина Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три контратаки формирований 28-й механизированной бригады западнее Красного (ДНР).

"Потери противника составили <...> две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 152-миллиметровое орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе российской ПВО за минувшую неделю. В частности, наши зенитчики сбили 1278 дронов, десять ракет ATACMS и шесть Storm Shadow.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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