ВС России за неделю сбили 1278 дронов, 10 ракет ATACMS, 6 Storm Shadow ВСУ
Российские силы ПВО за неделю сбили 1278 беспилотников, десять ракет ATACMS, шесть Storm Shadow, пять авиабомб Hammer и американскую JDAM. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу 19 апреля.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США", — указано в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны дополнили, что ВС России также поразили две американские противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты "Точка-У", 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ураган".
А ранее Life.ru писал, что ВС РФ за минувшие сутки уничтожили 251 украинский дрон, две тактические ракеты "Точка-У" и 33 реактивных снаряда Vampire. При этом с начала СВО российские военные ликвидировали более тысячи украинских боевых машин РСЗО и почти 9 тысяч орудий артиллерии и миномётов.
Shutterstock / FOTODOM