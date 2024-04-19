ВС России за неделю сбили 1278 дронов, 10 ракет ATACMS, 6 Storm Shadow ВСУ

Российские силы ПВО за неделю сбили 1278 беспилотников, десять ракет ATACMS, шесть Storm Shadow, пять авиабомб Hammer и американскую JDAM. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу 19 апреля.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что ВС России также поразили две американские противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты "Точка-У", 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ураган".