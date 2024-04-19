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19 апреля, 13:33

ВС России за неделю сбили 1278 дронов, 10 ракет ATACMS, 6 Storm Shadow ВСУ

Российские силы ПВО за неделю сбили 1278 беспилотников, десять ракет ATACMS, шесть Storm Shadow, пять авиабомб Hammer и американскую JDAM. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу 19 апреля.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США",указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что ВС России также поразили две американские противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD, две тактические ракеты "Точка-У", 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ураган".

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А ранее Life.ru писал, что ВС РФ за минувшие сутки уничтожили 251 украинский дрон, две тактические ракеты "Точка-У" и 33 реактивных снаряда Vampire. При этом с начала СВО российские военные ликвидировали более тысячи украинских боевых машин РСЗО и почти 9 тысяч орудий артиллерии и миномётов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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